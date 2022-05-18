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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deniz yüzeyi ve dibi pırıl pırıl oldu

İHA

Deniz yüzeyi ve dibi pırıl pırıl oldu

Bodrum Belediyesi tarafından bu sene 8'incisi yapılan ve Torba Mahallesi’nde devam eden Deniz Dibi Temizliğinde İnsansız Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı kullanıldı

‘’Denize En Çok Mavi Yakışır’’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Dalış Ekibi ve Umurça İlkokulu’ndan 30 öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Duyarlı vatandaşların sayesinde bu sene daha az atığın toplandığı Torba Mahallesi’ndeki deniz dibi temizliğinde, öğrenciler de sahildeki çöpleri toplayarak destek verdi. Deniz dibinden ve sahilden 250 kg çöp atık toplandı. Toplanan atıklar Konacık Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi 1.sınıf Atık Merkezi’ne nakledildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, “Denize En Çok Mavi Yakışır” etkinliği çerçevesinde yarımadada İnsansız Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı ile deniz temizliğine başlandı. İlk olarak saha denetimleri sırasında kirliliğin yoğun olduğu tespit edilen Trafo Kafe’nin kıyıya bakan kısmına İnsansız Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı yerleştirildi. Ekipler, 1 saat için 50 kg’a yakın atığı araç ile temizledi. Bugün ise Torba Koyu’nda gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde dalgıçların ve temizlik ekibinin yanında İnsansız Deniz Yüzeyi Temizleme Aracı da kullanıldı.

Bodrum Belediyesi olarak yenilikçi çözümler ile daha yaşanılabilir bir Bodrum oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Toplam 10 kg ağırlığında ve 100 litre kapasitesinde olan ve elektrikli şarj ünitesi ile 5 saat çalışabilen İnsansız Deniz Yüzeyi Temizleme Aracımız ile denizlerimizi daha temiz hale getirmeye çalışacağız. Belediyemiz yıllardır ekiplerimiz ve gönüllüler ile birlikte deniz ve kıyı temizliği gerçekleştiriyor. Ekiplerimizin bu mücadelesinde teknolojiden de faydalanmak istedik. Aracımızı, çalışmanın verimlilik analizi yapılması ile önümüzdeki haftalarda uygun konumlara yerleştirilmeyi planlıyoruz. Yenilikçi çözümler ile daha yaşanılabilir bir Bodrum oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Doğayı korumanın en çevreci yolunun “kirletmemek” bilincini kazandırmak olduğunu ifade eden Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Belediyesi olarak çevre kirliği ile mücadeleye titizlikle devam ettiklerini belirtti.

‘’Denize En Çok Mavi Yakışır’’ etkinliği, 25 Mayıs Çarşamba günü Güvercinlik’te devam edecek.

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