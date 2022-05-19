Bodrumspor final aşkına

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek finalde Sivas Belediye Spor'u eleyen Bodrumspor, yarı final ilk maçında yarın evinde An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Burak Pakkan görev alacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 24 Mayıs Salı günü oynanacak.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılacaklarını belirterek, "Baybut ekibi iyi bir takım. Biz taraftarımızın desteği ile avantajı elimize geçirmek istiyoruz. İnanıyorum ki finale kalıp hedefimiz olan 1'inci Lig'e yükseleceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla DHA

2022-05-19 12:16:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.