Sahil Güvenlik ekipleri tatbikat düzenledi, öğrencilerle seyir gerçekleştirdi



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG Umut gemisi ziyarete açıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Türkiye'nin en büyük dört arama kurtarma gemisinden biri olan TCSG Umut, Marmaris'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde lise öğrencileri ve öğretmenleri ağırladı. Sahil Güvenlik helikopteri ve kurtarma botları ile gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı yapıldı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı'nın da bulunduğu gemideki öğrencilere, Sahil Güvenlik kurtarma ekipleri tarafından kullanılan ekipmanlar tanıtıldı.

TCSG Umut Gemisi, ayrıca öğrencilerle Marmaris Körfezi'nde seyir gerçekleştirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, senaryo gereği denize düşen birini kurtararak, Sahil Güvenlik helikopterine almaları ve helikopterin gemiye inerek sağlık personeline teslim etmesi tatbikatı gerçekleştirildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-05-19 23:36:36



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