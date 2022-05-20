Futbolcuya ilk müdahale Doktor Başkan’dan Muğla’nın Datça İlçesinde düzenlenen futbol turnuvası final maçında dizinden ciddi olarak sakatlanan oyuncuya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün müdahale etti.

Muğla’nın Datça İlçesinde düzenlenen futbol turnuvasının final maçı Yazıköy ve İskelespor arasında oynandı.

Turnuvanın final maçında Yazıköyspor futbolcusu dizinden ciddi bir sakatlık yaşadı. Görevli sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sağlık durumunda iyileşme olmayan futbolcu için Muğla Büyükşehir Belediyesi ambulansı sahaya girdi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları nedeniyle Datça’da olan ve futbol müsabakasını izlemeye giden Ortopedi Uzmanı Doktor Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, sakatlanan oyuncuya sahada ilk müdahaleyi yaptı.

Başkan Gürün’ün müdahalesi tribünleri dolduran taraftarlar tarafından beğeni ile karşılanırken taraftarlar ‘Doktor Başkan’ sloganı ile Başkan Gürün’e teşekkür etti.

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