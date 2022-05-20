Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Jandarmayı konuk etti

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kariyer Planlama ve Mesleki Tanıtım Etkinlikleri çerçevesinde Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten ve Astsubay Gözde Eşer’i konuk etti. Köyceğiz 75. Yıl Halk Kütüphanesi Salonunda gerçekleşen programda Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine askerlik mesleğini, subayların görevlerini anlattı. Ten, öğrencilerin sorularını cevaplandırırken, başarının yolunun çok çalışmaktan geçtiğini ifade etti.

Astsubay Gözde Eşer’de öğrencilere ‘Jandarma Mesleği’ hakkında bilgiler verdi. Okul Müdürü Mehmet Behzat Ekici Mustafa Ten ve Gözde Eşer’e teşekkür etti. Müdür Ekici, "Okulumuzda Kariyer Planlama ve Mesleki Tanıtım çalışmaları yıl boyunca devam etti. Bu çalışmalar öğrencilerimiz tarafından ilgiyle karşılandı ve eğitim öğretim sürecine olumlu katkıda bulunmaktadır” dedi.



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