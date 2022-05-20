Çocukları taciz eden şahıs yakalandı

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Muğla’nın Milas ilçesinde küçük kız çocuklarını taciz ettiği iddiasıyla aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Milas’ta esnaflık yapan C.U. hakkında küçük kız çocuklarını taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Ailelerin şikayeti üzerine hakkında yakalama kararı çıkan 50 yaşındaki C.U. iki gün boyunca güvenlik güçlerinden kaçtı. C.U.’nun izini süren Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, şahsı saklandığı adreste yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra Milas Adliyesi’ne sevk edilen C.U. tutuklandı.

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