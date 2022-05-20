Mobil radarla tespit edildiler 8 Düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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