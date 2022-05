Kriket Türkiye Şampiyonası Ortaca'da yapıldı

Do Kwon'a soruşturma

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yapılan YıldızlarGençler Kriket Türkiye Şampiyonası’nda kızlar kategorisinde Afyonkarahisar Spor Lisesi Türkiye şampiyonu olurken, Okul Sporları As Başkanı ve Türkiye Kriket Federasyonu Başkanı Hasan Sabit Alta, Türkiye’nin Temmuz ayında Finlandiya’da yapılacak olan Kriket Dünya Şampiyonası elemelerine katılacağını söyledi.



YıldızlarGençler Kriket Türkiye Şampiyonası Muğla’nın Ortaca ilçesinde yapıldı. Turnuvada 12 takımın katıldığı kızlar kategorisinde Afyonkarahisar Spor Lisesi, final maçında Muş Spor Lisesi’ni 3229 yenerek şampiyon oldu. Kızlar kategorisinde üçüncülüğü Ordu Atatürk Anadolu Lisesi, dördüncülüğü ise Gaziantep Nizip Spor Lisesi kazandı. Afyonkarahisar Spor Lisesi Müdür Yardımcısı Hatice Okçu, yoğun bir çalışma dönemini geçirdiklerini belirterek, “Kızlarıma zaten güveniyordum, burada bir kez daha benim güvenimi boşa çıkarmadılar, burada verdikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Okul Sporları As Başkanı ve Türkiye Kriket Federasyonu Başkanı Hasan Sabit Alta ise Türkiye’de Kriket Sporunun başlamasından 12 yıl sonra 29 okulun bu turnuvada yer aldığını belirterek, “Muğla İl Müdürüne, Ortaca İlçe Müdürüne ve Bakanımıza bize bu fırsatı verdiği çok teşekkür ediyorum. Ben herkesi kriket oynamaya davet ediyorum. Bizler büyük bir aile olacağız. Şu anda, Haziran sonuna kadar da artık özerk federasyon olacağız. Biz burada Türkiye’de kriketin yolunu devam ettirmek istiyoruz. Dünya da Türkiye’de kriketin oynandığın herkes öğrendi, Türkiye’de de öğrendi. Bakanımız da her konuda destek veriyor, o yüzden ne mutlu bize, inşallah federasyonumuz olduğunda da bunu yapacağız” dedi.



Türkiye’nin Kriket Dünya Kupası elemelerinde mücadele edeceğini belirten Başkan Alta; “1020 Temmuzun arasında Finlandiya’da, Türkiye’de ilk kez bir Milli Takım Dünya Kupası elemelerine katılacak, bizim için çok önemli. Bizde heyecan içindeyiz, 12 yıl sonra böyle bir şeyi yapabilmek bana nasip oldu. Oradan da başarı ile döneriz diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

