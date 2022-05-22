Fethiyespor'un final günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiyespor'un final günü

DHA

Fethiyespor'un final günü


FETHİYE, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off'ta yarı finalde Yeşilyurt DÇ Ofspor'u eleyerek finalde İçel İdmanyurdu ile eşleşen Fethiyespor, yarın rakibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Ankara Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak final maçını Onur Özütoprak yönetecek. Mücadeleyi kazanan taraf adını 2'nci Lig'e yazdıracak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa kazanan tarafı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve gerekirse seri penaltılar belirleyecek. Fethiyeli taraftarlar final için sabah saatlerinde Başkent'e akın edecek. Lacivert-beyazlılar Eryaman Stadı'nda kuzey kale arkası ve maraton tribünde yer alacak. Bilet fiyatları kale arkası 40, maraton 80 TL olarak belirlendi.2'nci Lig'den 2019 yılında düşen Fethiyespor, geçen sezon uzun süre lider götürdüğü ligde Play-Off'a kalıp yarı finalde elendi. Muğla temsilcisi, bu sezon ilk yarıyı en yakın rakibinin 9 puan önünde lider bitirmesine rağmen ikinci yarıda şampiyonluğu yine kaçırıp Play-Off'a kaldı. Muğla temsilcisi Play-Off'ta Ofspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak rakibini rövanşta 3-2 yendi. Grupta normal sezonu Fethiyespor'la aynı puanda ikili averajla üçüncü sırada bitiren İçel, yarı finalde Orduspor 1967'ye ilk maçta 1-0 yenilmesine rağmen evinde rövanşı 3-0 alıp finale çıktı. İki takım arasında normal sezonda Mersin'de oynanan ilk maçı Fethiye 4-2, rövanşı 2-1 İçel kazandı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, Fethiye'ye 2'nci Lig takımı olarak döneceklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye
2022-05-22 12:00:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum'da sezon açılıyor; plaj ücreti 10 bin euro, lahmacun ise 200 TL'ye kadar çıkıyor
YEREL HABERLER Bodrum'da sezon açılıyor; plaj ücreti 10 bin euro, ...
Muğla’da geleneksel el sanatları keçe aksesuarları yapımı kursu başlayacak
YEREL HABERLER Muğla’da geleneksel el sanatları keçe aksesuarları ...
Dalaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Dalaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Seydikemer’in yöresel lezzetleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Seydikemer’in yöresel lezzetleri tanıtıldı
Çerkes Ethem'in yeğeni Güner: Ruslarla savaştıktan sonra atalarım soykırıma uğradı
YEREL HABERLER Çerkes Ethem'in yeğeni Güner: Ruslarla savaştıktan ...
Köyceğiz’de 'Çevre Dostu 1000 Okul Projesi' çerçevesinde etkinlikler düzenlendi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de 'Çevre Dostu 1000 Okul Projesi' ...
Datça'nın yöresel lezzetleri 250 yıllık konakta tanıtıldı
YEREL HABERLER Datça'nın yöresel lezzetleri 250 yıllık konakta ...
Bodrum’da Türk Mutfağı Haftası kutlandı Lokum pilavı, keşkek ve pelte ikramı yapıldı
YEREL HABERLER Bodrum’da Türk Mutfağı Haftası kutlandı Lokum pilavı, ...
Marmaris'teki 19 Mayıs etkinlikleri Grup Gündoğarken'in müzikli oyunu ile final yaptı
YEREL HABERLER Marmaris'teki 19 Mayıs etkinlikleri Grup ...
Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı
Datça’ya Basketbol ve Voleybol sahası Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Kent Park’ta Basketbol ve Voleybol sahasını yenileyerek hizmete sundu.
YEREL HABERLER Datça’ya Basketbol ve Voleybol sahası Muğla ...
Bodrumspor finale koşuyor
YEREL HABERLER Bodrumspor finale koşuyor
Kriket Türkiye Şampiyonası Ortaca'da yapıldı
YEREL HABERLER Kriket Türkiye Şampiyonası Ortaca'da yapıldı
Köyceğiz’de polislerden öğrencilere eğitim
YEREL HABERLER Köyceğiz’de polislerden öğrencilere eğitim
2 haftada hazırlandılar, Türkiye 2ncisi oldular
YEREL HABERLER 2 haftada hazırlandılar, Türkiye 2ncisi oldular
AK Parti İl Başkanı Mete, Marmarislilere sevindirici haberler verdi
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Mete, Marmarislilere sevindirici ...
Mobil radarla tespit edildiler 8 Düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Mobil radarla tespit edildiler 8 Düzensiz göçmen ...
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları 25 Mayıs’ta Marmaris’ten başlayacak
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları 25 ...
Dünya çam balının merkezinde ‘Arı Günü’ etkinliklerle kutlandı Dünya’daki çam balı üretiminin yüzde 90’ını, Türkiye çam balının ise yüzde 85’inin karışlandığı Muğla’da ‘Dünya Arı Günü’ çeşitli etkinlikler ile kutlandı.
YEREL HABERLER Dünya çam balının merkezinde ‘Arı Günü’ etkinliklerle ...
İki kız öğrenciyi taciz ettiği ileri pet shop işletmecisi tutuklandı
YEREL HABERLER İki kız öğrenciyi taciz ettiği ileri pet shop ...
MSKÜ Bilge Fikirler Yarışması ödülleri verildi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen ve çok sayıda Üniversitenin katıldığı ‘Bilge Fikirler Yarışması’ ödülleri verildi.
YEREL HABERLER MSKÜ Bilge Fikirler Yarışması ödülleri verildi Muğla ...
Bodrumspor - An Zentrum Bayburt Özel İdarespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bodrumspor - An Zentrum Bayburt Özel İdarespor (EK ...
Çocukları taciz eden şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Çocukları taciz eden şahıs yakalandı
Bodrumspor - An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 3-1
YEREL HABERLER Bodrumspor - An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 3-1

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.