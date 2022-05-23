Doğal gaz kutularından bakır topraklama çubuğu hırsızlığı kamerada

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da 2 kişinin, sokaktaki doğal gaz kutularından bakır topraklama çubuklarını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 04.00 sıralarında Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Köprü Sokak'ta meydana geldi. Doğal gaz kutularında bulunan bakır topraklama çubuklarının çalındığını fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden, 2 şüpheliden 1'inin etrafı gözetlediği, diğerinin ise çaldığı bakır çubuğu pantolonunun içerisine soktuktan sonra bölgeden ayrıldığı belirlendi.
Polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN
2022-05-23 17:18:20
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