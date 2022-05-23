Köyceğiz’de Türk Mutfağı Haftası kutlandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 2127 Mayıs Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde kutlamalar gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' çerçevesinde Köyceğiz'de etkinlik düzenlendi. Atatürk Kordonu Boyundan Cumhuriyet Meydanı’na kadar olan yürüyüşle başlayan etkinliğe Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerli ve yabancı turistler ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Köyceğiz Atatürk Ortaokulu ve Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekiplerinin yaptığı gösteri ile devam eden etkinlik ilgiyle izlendi. Ortaca Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Şef Selma Atabey ve Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yusuf Sıcak'ın sunduğu keşkek, tatlı ve çeşitli şerbetler etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.