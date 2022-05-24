Fethiye’nin alt yapı yatırımı tamamlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye’nin HisarönüOvacık kanalizasyon alt yapısının yüzde 94’ü tamamlandı. Bölgede çalışmaların tamamlanmasının ardından HisarönüOvacık Mahallelerinin 30 yıllık kanalizasyon sorunu ortadan kalkmış olacak.

Muğla’nın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Fethiye ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kanalizasyon alt yapı ve atık su arıtma tesisinin kapasite arttırma çalışmaları devam ediyor.

Kanalizasyonun yüzde 94’ü tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye İlçesi HisarönüOvacık Mahallesi’nde güncel kur ile 155 Milyon 944 Bin TL’ye mal olacak olan 121 kilometrelik kanalizasyon hattı, 3 adet atık su terfi istasyonu ve 3 bin 841 adet parsel bacası imalat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Tamamlandığında HisarönüOvacık Mahallelerinin 30 yıllık kanalizasyon altyapı ihtiyacının sona ereceği projenin yüzde 94’ü tamamlandı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde 118 bin 498 metre kanalizasyon, 2 bin 617 adet muayene bacası, 3 bin 49 adet de parsel bacası imalatı, 3 adet Terfi Merkezi imalatının da yüzde 93’ü tamamlandı. Çalışmaların ardından bozulan yollarda da 6 bin 300,90 metrekare beton/kilitli parke taşı tamiratı, 106 bin 205,90 metrekare de asfalt tamiratı yapıldı.

Atık Su Arıtma Tesisi’nin yüzde 72.15’i tamamlandı

Kanalizasyon projesinin yanı sıra yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve güncel kur ile 126 milyon 214 bin 722 TL’ye mal olacak olan Fethiye Atık su Arıtma Tesisi Kapasite Artış Projesi de hızla ilerliyor. Fethiye ilçesinde ortaya çıkan atık suyun arıtılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için büyük önem taşıyan tesisin inşaat işleri tamamlarken projenin genel tamamlanma oranı da yüzde 72.15’e yükseldi. Projenin tamamlanması ile birlikte 25 bin metreküp/gün kapasiteye sahip olan Fethiye AAT’nin kapasitesi 50 bin metreküp/güne çıkacak. Ayrıca mevcutta 125 bin kişiye hitap eden tesis, projenin ardından 250 bin kişiye hitap edecek.

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