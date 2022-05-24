Köyceğiz’de bisiklet etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Mavi Yeşil Okullar Projesi çerçevesinde bisiklet etkinliği düzenlendi.



Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu “Mavi Yeşil Okullar” projesi çerçevesinde Köyceğiz Güreli Caddesi’nde yeni açılan bisiklet yolunda etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe ilçede bulunan liselerden öğrenci ve öğretmenler katılım sağladı. Etkinliğe katılan öğrenciler bisiklet yolunda keyifle bisikletlerini sürdüler. Hava kirliliğinin azaltılmasında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının önemi hakkında farkındalık kazandılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.