Muğla'da kontrolden çıkan kamyonet akaryakıt istasyonuna girdi, o anlar kamerada



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, otomobile çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna giren kamyonet, yakıt için bekleyen başka bir kamyonete çarparak durabildi. İki kamyonette hasara yol açan kaza istasyonun kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Marmaris-Datça yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan ve plakası bilinmeyen kamyonetin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen ve aniden dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Kamyonet, burada yakıt almak için sıra bekleyen başka bir kamyonete çarparak durabildi. İstasyonun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, şans eseri yaralanan olmazken, 2 kamyonette maddi hasar oluştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-05-24 19:39:59



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