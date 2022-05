Hayırsever vatandaştan Milaslı satranççılara ödül

Sivas Taha Akgün Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen final müsabakalarında on yedi okul arasından sıyrılarak yedinci olan Muğla'nın Milas ilçesindeki Ağaçlıhöyük Ertuğrul Menteşe İlkokulu satranç ekibi, okulun kurucusu Ali Osman Menteşe tarafından ödüllendirildi.



Satranç takımına daha önce 15 tane satranç saati hediye eden, bugüne değin gidilen tüm turnuvaların yolluk masraflarını karşılayan Menteşe, Fatmanur Tuncay, Selen Yılmaz, Buse Gökçe, Mervenur Kara, Ceyda Gökçe, Meryem Sude Uzan’ı okullarında ziyaret ederek tebrik etti.



Ağaçlıhöyük Ertuğrul Menteşe İlkokulu’nda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan Taylan Canca’nın emekleriyle her geçen gün emin adımlarla başarı yolunda ilerleyen öğrenciler, Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği Yıldız Kızlar Kategorisi’nde Türkiye yedincisi oldu. Okulun kurucusu Ali Osman Menteşe, başarı merdiveninin basamaklarını emin adımlarla tırmanarak adını duyuran takım öğrencilerini okulda ziyaret ederek kutladı ve hediyelerini takdim etti.



Okul bahçesinde öğrencilerle birlikte Ali Osman Menteşe’yi karşılayan Ağaçlıhöyük Ertuğrul Menteşe Okul Müdürü Ferhat Yıldız, okula yaptığı desteklerden ötürü Menteşe’ye teşekkür etti.



Okul bahçesinde öğrencilere seslenen Menteşe, satranç takımının başarısından duyduğu gururu dile getirerek “Bu başarı ile rahmetli babamın adını da yücelttiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.



Menteşe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Başarılarınızı her duyduğumda çok gurur duyuyorum. Başarı gösteren, onları yetiştiren hocalarını tebrik ediyorum. Çok önemli bir iş başardınız. Diğer kardeşlerinize de bu başarıların örnek olmasını diliyorum. Satranç çok önemli bir beyin oyunu. Satrançta başarılı olan, diğer öğrenim hayatında da başarılı olacaktır demektir. Bu başarıları daha da yukarılara çekmenizi diliyorum. Sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum çünkü isminizi yücelttiniz. Teşekkür ediyorum çünkü köyümüzün ismini yücelttiniz, her tarafta tanıtılmasını sağladınız. Bir de rahmetli babamın ismini de yücelttiniz. Sizlere, yarışmaya katılan arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerin onları örnek almanızı ve başarılarının daim olmasını canı gönülden diliyorum.”

