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Bodrumspor tarih yazmanın eşiğinde

DHA

Bodrumspor tarih yazmanın eşiğinde


Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig'deki gergin Play-Off yarı finalinde evindeki ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Bayburt Özel İdarespor'u deplasmanda da 3-0'la geçip adını finale yazdıran Bodrumspor'un önünde tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'e çıkmak için yalnızca 90 dakika kaldı. 20 Mayıs'ta Bodrum'da oynanan ilk maç sonrası rakip yöneticilerin açıklamalarıyla gerilen ortamda Bayburt taraftarları, rövanş için kente gelen yeşil-beyazlı kafileyi uyutmadı. Bodrumspor'un kamp yaptığı otelin önüne gece saatlerinde gelip tezahüratlar ve kornalarla gürültü yapan rakip taraftarlar, otele havai fişekler attı. Maç öncesi ısınmayı çıkan iki takım oyuncuları arasında da kavga çıktı.
Tecrübeli kadrosuyla zorlu deplasmandan Süleyman Güneş, Burhan Eşer ve Berk İsmail'in golleriyle 3-0 galip ayrılıp çeyrek finalde Sivas Belediyespor'dan sonra yarı finalde Bayburt'u da elemeyi başaran Bodrumspor, adını finale yazdırdı. Bodrumspor'un 1'inci Lig için finaldeki rakibi 0-0 biten ilk maç ve 2-2 sonuçlanan rövanşın ardından Tarsus İdman Yurdu'nu seri penaltılarla eleyen Teco Karacabey Belediyespor oldu. İki takım arasında 29 Mayıs Pazar günü tarafsız sahada oynanacak finali kazanan taraf adını 1'inci Lig'e yazdırıcak. Ligde normal sezonu Beyaz Grup'ta 56 puanla üçüncü sırada tamamlayan Karacabey, Play-Off'ta çeyrek finalde Isparta 32 Spor'u iki maçta da yenip elemişti.
İLK OLACAK
Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'un tek profesyonel temsilcisi Bodrumspor, finalde 1'inci Lig'e adını yazdırırsa bir ilki başaracak. Daha önce 1995-1996 sezonunda 2'nci Lig'de yer alıp, 2015'te amatörden 3'üncü Lig'e yükselen Bodrumspor, 2017'de adını 2'nci Lig'e yazdırdı. Son 5 sezondur 2'nci Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de yer almaya çok yaklaştı. Bodrumspor'u Bayburt'taki yarı final rövanşında Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban ve Burak Erbay da yalnız bırakmadı.
KADROSU FİNALLERE ALIŞIK
Geçen sezon başında şirketleşip bu sezon 1'inci Lig'in kapısına dayanan Bodrumspor'un kadrosunda finaller ve şampiyonluklara alışık Yekta Kurtuluş, Burhan Eşer, Onur Akbay, Egemen Gençalp, Seçkin Getbay gibi isimler yer alıyor. Yeşil-beyazlıların teknik direktörlüğünü 2017'de Ankaragücü'nü 2'ci Lig'de şampiyonluğa taşıyan İsmet Taşdemir yapıyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
2022-05-25 11:32:34

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