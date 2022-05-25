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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Marmaris’te başladı

İHA

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Marmaris’te başladı

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı, Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın çaldığı korna ile 100 tekne ve 500'ün üzerinde yelken sporcusu ile Marmaris’te başladı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliğinin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı çerçevesinde İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından ve DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Marmaris’te yapılan törenle başladı
Marmaris Atatürk Meydanı'nda saat 15.00'te düzenlenen törene, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu'nun ev sahipliğinde Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ve ilçe protokolü ile yelken takımları sporcuları ve davetliler katıldı. Tören saygı duruşu ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı askeri Bandosu’nun çaldığı İstiklal Marşı ile başladı. Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın yarış kornasını çalması ile yarış başladı.
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları’nın töreninde konuşan Vali Tavlı düzenlenen organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Marmaris’te düzenlenen bu yarışları çok önemsiyoruz. Organizasyonun Muğla’da yapılması memnuniyet ve gurur verici. Marmaris’te başlayan yarış Bodrum’da sona erecek. Orada düzenlenecek ödül töreni ile dereceye giren sporcularımıza ödüllerini vereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

14 farklı ülke 400 sporcu
İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da katılan teknelere başarılar diledi. Başkan Yemlihaoğlu, “Marmaris’ten başlayan yarışa 14 farklı ülkeden 400 sporcu katılıyor. Heyecanımız giderek artıyor. Her sene daha geniş bir programla etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Sıkı bir çalışma ile hazırlandığımız organizasyonda bu sene yaklaşık 400 sporcuyu çok zorlu bir rotada ağırlıyoruz. Marmaris’ten başlayacak yarışlar Bodrum’daki törenle sona erecek” dedi.
İlk yarış olan Halikarnas Kupası 25 Mayıs’ta Marmaris’ten start alarak 190 deniz millik çok zorlu bir rotanın tamamlanmasıyla 27 Mayıs’ta Bodrum’da sona erecek. 28 Mayıs’ta Bodrum Kalesi’nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile ilk yarışın kazananları kupalarına kavuşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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