Can salı içerisindeki 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen can salındaki 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 2 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı. Karaya çıkarılan 2 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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