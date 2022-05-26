Otelin havuzunda çıkan yangın panikletti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin havuz başındaki kaydırakta çıkan yangında kaydırak kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Eski Datça Yolu üzerinde bulunan bir otelin havuz kısmında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin havuz başındaki kaydıraktan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla İtfaiye Daire Başkanlığı Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, su kaydırağı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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