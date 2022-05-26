Muğla'da 'müsilaj' operasyonu

Aralarında Muğla'nın da bulunduğu çeşitli illerde suç örgütlerine yönelik düzenlenen ve 'Müsilaj' adı verilen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince aralarında Muğla'nın da bulunduğu sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik eş zamanlı 'Müsilaj' operasyonu başlatıldı. Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyon çerçevesinde; Muğla merkez ve ilçeleri dahil, İstanbul ve Artvin illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise; 37 adet tabanca, 217 adet fişek ve 3 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

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