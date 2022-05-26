Kurtaran-2022 tatbikatında denizaltından kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz’de 2227 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kurtaran2022 tatbikatı, Muğla’nın Marmaris ilçesinde 'Tatbikatın Basın Günü' çerçevesinde basın mensuplarına brifing verilirken, tatbikat gün içerisinde denizaltından kurtarma faaliyetleri ile devam etti.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Doğu Akdeniz’de bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Kurtaran2022 Tatbikatı çerçevesinde Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda basın brifingi verildi. Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Su Altı Komutanlığı Albay Özgür Kenan Tansoy tarafından tatbikatla ilgili basın mensuplarına bilgilendirmede bulunularak, icra edilecek faaliyetler aktarıldı. Brifingin ardından; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Güney Deniz Saha Komutanlığı Yardımcı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne bağlı 1 fırkateyn, 3 denizaltı, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 2 kurtarma/yedekleme gemisi, 1 mayın avlama gemisi, 1 karakol gemisi, 1 helikopter, 1 römorkör, 1 insansız hava aracı, 1 Paraşütle Arama Kurtarma Timi (PAK), 1 Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi faaliyetlerini icra etti.



12 ülkeden 26 gözlemcinin takip ettiği tatbikata, Kara kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 adet ambulans helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 adet c130 nakliye uçağı, Sahil güvenlik Komutanlığı’ndan 1 adet sahil güvenlik botu da katılırken, İçişleri Bakanlığı, Sağlık bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü de iştirak etti.



Yerli katılımcılar ile yapılan Kurtaran2022 Tatbikatı çerçevesinde senaryo gereği batan denizaltı rov cihazı ile görüntülenip tespit edildi. Emniyet dalgıçları batığın üzerinden emniyet dalışı yaptı. Kaza yapan denizaltı personeli özel bir tüp içinden kıyafetleri ile çıkarken, botla gemiye alındı. Sağlık ekipleri aciliyet durumlarına göre tedavi planı hazırladı. Bir kazazede de genel durumu kontrol altına alındıktan sonra tıbbi personel eşliğinde helikopterle bölgedeki bir hastaneye tahliye edildi. Nefes kesen tatbikatta denizaltından kurtarma faaliyetleri başarı ile icra edilirken tatbikat 27 Mayıs Cuma günü son bulacak.

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