Milas'ta yangında ağır hasar gören yapılar yıkılıyor

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Muğla’nın Milas ilçesinde geçtiğimiz yaz döneminde meydana gelen yangın felaketi neticesinde ağır hasarlı olarak tespit edilen yapıların yıkımına başlandı.



Milas tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini geçtiğimiz yaz döneminde yaşamıştı. Yaşanan felaket sonucunda birçok yapıda hasar meydana geldiği tespit edildi. Hasar gören yapıların yıkımı ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Ağır hasarlı olarak tespit edilen yapıların yıkımına Bozalan Mahallesi’nde başlandı. Yıkımlar Belediye ekipleri tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

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