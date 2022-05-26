Seabourn Encore, Bodrum'a 268 turist getirdi



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, 'Seabourn Encore' isimli kruvaziyer 268 yolcuyla geldi. Gemiden inen turistlerden bazıları denize girerken bazıları da çarşıda alışveriş yaptı.

Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği sürüyor. Bu kapsamda, Bahama bayraklı 180 metre uzunluğundaki kruvaziyer 'Seabourn Encore', bugün saat 08.00 sıralarında Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Bodrum'a geldi. Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen gemide, büyük bölümü ABD'li ve İngiliz 268 yolcu ile 406 personel bulunduğu bildirildi. Gemiden inen yolcuların bir bölümü çarşıda alışveriş yaparken, bir bölümü sahilde güneşlenip, denize girmenin keyfini yaşadı, kimileri de ilçenin tarihi ve ören yerlerini gezdi. Seabourn Encore'nin bugün saat 18.00'de İzmir'in Çeşme ilçesine hareket etmek üzere limandan ayrılacağı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-05-26 16:01:13



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