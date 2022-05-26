4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi (3)



MUĞLA'DA TATBİKATA 1720 PERSONEL KATILDI

Muğla'da düzenlenen orman yangını tatbikatı, karadan 1720 personel, 307 araç ve iş makinesi, havadan 3 yangın söndürme helikopteri ile bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) katılımıyla gerçekleştirildi

Muğla'da geçen yıl Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan ve Datça ilçelerinde temmuz ayının sonu ve ağustos ayında çıkan orman yangınlarında 52 bin hektar alan zarar gördü. Yangınlarda 62 mahallede 13 bin 768 hane ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi. Benzer orman yangınlarına karşı hazırlıklı olunması için 'yangın sezonu' olarak bilinen yaz döneminde Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya, Muğla, Mersin ve Adana'da eş zamanlı olarak 'Büyük Orman Yangını' adı altında tatbikat yapıldı.

Tatbikatın Muğla ayağına karadan 1720 personel, 307 araç ve iş makinesi, havadan 3 ve 1 İHA, 20 kamu kurum-kuruluşu ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler katıldı. İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Denizli ve Aydın illerinden destek kuvvetleri katılım sağladı.

Saat 13.00'da başlayan tatbikat öncesi Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara afet olaylarına karşı müdahalelere yönelik bilgilendirme broşürü dağıttı. Broşür dağıtımının yanı sıra vatandaşların incelemesi için Cumhuriyet Meydanı'nda 4 aracını da sergiledi. İtfaiye ekipleri, aynı zamanda araç hakkında vatandaşlara bilgiler verdi.

TEMSİLİ 2 ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLDİ

Tatbikatta, senaryo gereği Menteşe ilçesi Yerkesik ve Yeşilyurt mahalleleri arasında kalan alanda bir orman yangını çıktı. Olumsuz hava şartlarının etkisiyle bölgedeki yerleşim alanlarına ve enerji üretim santraline doğru hızla büyüyen orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlardan ve civar illerden takviye kuvvetler yönlendirildi. Yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerinden tahliyeler yapıldı. Muğla kent merkezinin güney kısmında yangın hızla ilerlerken ve yerleşim yerlerini tehdit ederken bu sefer kentin doğu kısmında Yaraş mahallesine yakın bölgede yeni bir yangın başladı. Kara ve hava gücünün bir kısmı bu yangına kaydırıldı. İkinci yangına müdahale eden yangın söndürme helikopterlerden birisi senaryo gereği kaza kırıma uğradı. Olay yerine çok sayıda AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk çıkan yangın TOKİ Konutları ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında kontrol altına alındı. Yaraş tarafında başlayan ikinci yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

DÜŞEN HELİKOPTERDEN PERSONEL ÇIKARILDI

Tatbikatta, ayrıca senaryo gereği, düşen yangın söndürme helikopterindeki 1'i ağır 5 yaralı personel için kurtarma operasyonu yapıldı. AKS 110 ekipleri düşen helikopterde sıkışan pilotları kurtardı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri aynı zamanda alevlerin yaklaştığı yerleşim alanlarında çalışma gerçekleştirdi.

SU ARIZALARINA ANINDA MÜDAHALE

Tatbikatta senaryo gereği, alevler ve bölgede yapılan çalışmalar nedeniyle arıza yaşanan içme suyu isale hatlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri yangın bölgesinde içme suyu isale hatlarına anında müdahale etti.

Tatbikat süresince Valilik 112 Acil Çağrı Merkezi Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi ve Yerkesik Orman İşletme Şefliği'nde yangın, yönetim aracından canlı olarak takip edildi. Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-05-26 18:05:16



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