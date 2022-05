Opet, orman yangınlarından zarar gören köyleri yeniden inşa ediyor ‘Doğaya Saygı’ projesi çerçevesinde yangının vurduğu Bayır Köyü yepyeni görünümü ile göz kamaştırdı

Geçen yıl Muğla’da meydana gelen yangınlarda etkilenen köyler, Opet’in başlattığı ‘Doğaya Saygı’ projesi çerçevesinde adeta yeniden inşa ediliyor. Proje çerçevesinde Muğla Marmaris’e bağlı Kırsal Bayır Mahallesi yepyeni görünümüne kavuştu.

Sosyal sorumluluk projeleriyle sektöründe fark oluşturan Opet, yeni projesi “Doğaya Saygı” ile geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlardan olumsuz etkilenen köyler özelinde kalkınma çalışması başlattı. Muğla iline bağlı köylerde rehabilitasyon, eğitim ve ekonomi alanında çalışmalar planlayan Opet, proje ile köylerin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmayı amaçlarken, proje ilk olarak Marmaris Bayır Köyü’nde uygulandı.

Doğaya Saygı Projesi ile orman yangınlarından etkilenen Marmaris’e bağlı Osmaniye ve Bayır, Milas’a bağlı Çökertme, Gökbel ve Bozalan, Bodrum’a bağlı Pınarlıbelen (Etrim), İrmene ve Çamlık ile Köyceğiz’e bağlı Otmanlar’da restorasyon, rehabilitasyon ve eğitim çalışmaları yapılacağı belirtildi.



“Orman yangınları ve iklim değişikliği için farkındalık oluşturuluyor”

Doğaya Saygı Projesi çerçevesindeki çalışmalar; Opet’in koordinasyonunda Muğla Valiliği, Marmaris Belediyesi, Kaymakamlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karayolları Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü, Kültür Turizm Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Müftülük gibi kurum ve kuruluşlarla iş birliği ile yürütülüyor. Köylerde, fiziksel değişim ve rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra yöre halkına yönelik eğitim programları düzenlenerek, ekonomik ve sosyokültürel gelişime de katkı sağlamak hedefleniyor. Ayrıca yaşanan orman yangınları, iklim değişikliği ve diğer doğal afetlere ilişkin farkındalık oluşturmak için eğitim çalışmaları da yapılıyor.

İlk olarak Marmaris Bayır Köyü’nde başlayan çalışmalar çerçevesinde 235 hane, 639 nüfusa sahip Bayır Köyü yeni bir çehreye kavuştu. Muğla Valiliği ve tüm bağlı kurum ve kuruluşlar ve Marmaris Belediyesi iş birliği ile yürütülen proje, aynı zamanda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin akademisyenleri ile bilimsel, mimari, arkeolojik ve iktisadi konularda danışmanlık alınarak geliştirildi. Bayır Köyü ‘defne aksı’ ve ‘bal aksı’ olarak iki mimari ve yaşam alanı konsepti kurgulandı. Köy merkezinde bulunan ve yaşları 2000 yılın üstünde olduğu düşünülen iki ulu çınar ağacı, köyün yerel tarihinde önemli yeri olan ‘Kızlar Çeşmesi’ ve 1960 yılında kurulan ve tüm geleneği ile hayatta kalmış olan ‘Eski Yağhane’ bir bütünlük halinde tekrar ele alındı. Arkeolojik tarihte değeri olan Syrna Antik kentinin yer aldığı Bayır Köyü ayrıca arkeolojik tarım teraslarıyla yüzlerce yıllık tarihe ışık tutuyor.

Proje çerçevesinde evler, köyün ruhuna uygun olarak karakteristik bir düzenlemeyle boyandı. Ayrıca köye ait bir kadın kooperatifi kurularak, kooperatif binasında üretilen yerel ürünlerin satışa sunulabileceği stantlar yapıldı. Marmaris Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile kurslar başladı. Kurslar çerçevesinde İngilizce, kırsal turizm etkinlikleri, turistik ve hediyelik eşya yapımı, takı yapımı, el bakımı ve hijyen eğitimi olmak üzere 592 saat eğitim verilmesinin planlandığı belirtildi. Köyde ayrıca arıcılık yan ürünleri üretimi ile ilgili uygulamalar ve Kültür Bakanlığı destekli ev pansiyonculuğu kurslarının da verileceği belirtildi.

Bayır Köyü’nde düzenlenen toplantıda konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Kurulduğu günden bu yana eğitime, sağlığa, çevreye ve tarihi değerlere sahip çıkarak bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunma vizyonuyla çalışan, ülkemizin milli akaryakıt markası Opet, faaliyet alanı dışında ülkesi için emsalsiz çalışmalara imza atıyor. Valiliğimiz iş birliği ile yürütülen Opet Doğaya Saygı Projesi ile Bayır, yeni bir çehreye kavuştu” duyarlılıklarından dolayı Opet Ailesi’ne, Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk’e ve Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’e teşekkür etti.



“Bu defa, yangından zarar gören köylerimiz için el ele verdik”

Opet olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirten Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, “Opet’te, sosyal sorumluluk anlayışı ile toplumun nelere ihtiyaç duyduğu konusunda ayrıntılı araştırmalar yürütmek ve bu doğrultuda projeler geliştirmek en önemli önceliğimiz. Her birinin odağı toplumun öncelikli ihtiyaçları olan, yaşayan ve devamlılığı olan projeler üretiyoruz. Bilinçli toplum projeleri olarak nitelediğimiz bu projelerimizde, tüm uygulama adımlarına bizzat dahil olarak, sorunlara kalıcı çözümler sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Örnek Köy Projesi ile 2005 yılından bu yana tarihi dokuya, doğal güzelliklere ve turizm potansiyeline sahip köylerde çalışmalar yaptıklarını anlatan Öztürk, “Bölgelerin ekonomik ve sosyokültürel gelişimine katkı sağlıyoruz. Bir değişim ve kalkınma projesi olan ‘Örnek Köy’ çerçevesinde bugüne kadar 6 köyde restorasyon, rehabilitasyon ve eğitim çalışmaları gerçekleştirdik, Çanakkale’de Arkeoköy ve Etnoköy konsept köylerimiz dışında 8 köyü rehabilite ederek bambaşka bir çehreye kavuşturduk. Doğaya Saygı Projesi ile de orman yangınlarında maddi ve manevi anlamda büyük kayıplara uğrayan köylerimiz için yerel yönetimler, yerel halk ve diğer paydaşlarımızla bir kez daha el ele verdik” ifadelerini kullandı.



Bayır Köyü için her şey düşünüldü

Programda adeta yeniden inşa edilen Bayır Köyü için her şeyin düşünüldüğünü de kaydeden Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, çalışmalara öncelikle köydeki 235 hanedeki 357’si erkek, 282’si kadın olmak üzere 639 kişi ile görüşerek ihtiyaçları belirlediklerini kaydetti. Orman yangının köyün sosyoekonomik altyapısı üzerindeki olumsuz etkilerinin bilimsel bir saha araştırması ile ortaya konulduğunu kaydeden Öztürk, “Köyün kendine özgü mimari özelliklerini korunarak, köyün içinden geçen yol, ‘bal aksı’ olarak isimlendirildi ve bu aks üzerindeki yapılar restore edildi, açık alanlar ticari kamusal alanlar olarak işlevlendirildi. Köyün eski yağhanesine bağlanan aks ise ‘defne aksı’ olarak isimlendirildi. Köy meydanı ve yağhane arası yol zemini arnavut kaldırımıyla kaplandı, yol boyunca ahşap küpeşte yapıldı. Defne aksı yürünebilir hale getirilirken ve sonunda ulaşılan atıl durumdaki yağhane ‘Eski Yağhane’ olarak tekrar restore edilerek canlandırıldı. Çınar Meydanı çağdaş gereksinimler ve tarihiağaçların taşıdığı tarihi ve kültürel önem de gözetilerek yeniden düzenlendi. Köy meydanını tanımlayan başlıca yapı olan köy camisi köyün özgün yalın mimari anlayışı içinde tekrar ele alınarak restore edildi. Köy meydanındaki kafenin alt bölümünde bulunan tuvaletler 1 engelli, 2 kadın, 3 erkek kabini olmak üzere Opet standartlarında hijyenik tuvaletlere dönüştürüldü. Otopark ve pazar alanında zemin düzenlemesi yapıldı, yağmur kanalı ve gider bağlantıları yapıldı. Okul binası tamamen boyandı, Halk Eğitimi Merkezi derslik alanında iyileştirme yapıldı. Köyün turizm potansiyelini artırmak amacıyla yöresel köy motifleriyle düzenlenen örnek pansiyon yapıldı. Köydeki evler boyandı. Mimari düzenlemeler için köyde 65 gün boyunca 2450 kişi/gün personel çalışması yapıldı. Bunun yanında hanımlar için ‘Bayır Köyü Güçlü Girişimci Kadınlar Kooperatifi’ kurulum aşamaları tamamlandı” diyerek Bayır Köyü için her şeyin düşünüldüğünü kaydetti.

Oldukça renkli geçen programa Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumhur Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay Mutlu Ayhan, daire müdürleri, paydaşlar, davetliler ve köylüler katıldı.

Yangından sonra yeni çehresine kavuşan Bayır Köyü’nün Muhtarı Arslan Erarslan ve köy sakinleri Opet yetkililerine teşekkür ettiler.

