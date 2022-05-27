Sürüklenen motoryat, kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen motoryat, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı.



İlçeye bağlı Yalıçiftlik Mahallesi açıklarındaki motoryat, motor arızası yaptı. Sürüklenmeye başlayan motoryattaki vatandaşların, Kıyı Emniyeti ekiplerinden yardım çağrısı üzerine KIYEM6 hızlı tahliye (can kurtarma) botu, belirtilen yere gitti. KIYEM6 botuna yedeklenen motoryat Bodrum Marina’ya emniyetle yanaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.