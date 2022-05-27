Fethiyespor'da tek aday Bakırcı

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FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig'e yükselen Fethiyespor'da Başkan Esat Bakırcı'nın yarın yapılacak olağan genel kurulda tek aday olarak seçime gireceği açıklandı. Kulüpten yapılan yazılı bildirilde, "Tüzüğümüzün 6. maddesinin g bendi gereğince ve 12-13 Mayıs tarihli ilanda belirtildiği üzere adaylık başvurularının perşembe günü saat 18.00'a kadar sunulması gerekmekte idi. Saat 18.00 itibarıyla mevcut başkanımız Sn. Esat Bakırcı dışında kulübümüze teslim edilen adaylık başvurusu ve listesi olmamıştır" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla

2022-05-27 10:55:13



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