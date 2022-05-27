Menteşe Belediyesi 12 farklı ülkeden ressama ev sahipliği yaptı Menteşe Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneği işbirliğinde 12 farklı ülkeden 47 sanatçının katıldığı ’Sanat Yoluyla Barış Uluslararası Suluboya Şenliği’ Menteşe’de düzenlendi.

Menteşe Belediyesi tarafından Uluslararası Suluboya şenliği düzenlendi. Türkiye’nin de dâhil olduğu 12 farklı ülkeden 47 sanatçının katıldığı şenlik çerçevesinde Tarihi Belen Kahvesi Sanat Kafe’nin açılışı gerçekleştirildi. Sanat kafenin açılışına katılan sanatçılar tarafından 20 metre uzunluğunda Menteşe panoramalı sulu boya çalışması yapıldı.

Menteşe Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şenliğe Peru, Azerbaycan, İran, Hindistan, Rusya, Ukrayna, Brezilya, Kanada, Honduras, Amerika Birleşik Devletleri ve Bangladeş’ten toplam 47 sanatçı katıldı.

Sanat Yoluyla Barış Uluslararası Suluboya Şenliği’ne katılan resim sanatçıları şenlik çerçevesinde kültür turuna katıldılar. Kültür turuna Saburhane Meydanı ve Tarihi Şaraphane’yi ziyaret ederek başlayan grup, burada Muğla ve Menteşe mutfağını yakından tanıma fırsatı bularak, gözleme yaptılar. Daha sonra Menteşe’nin tarihi sokaklarını gezen dernek üyeleri, Konakaltı Kültür Merkezini ziyaret ederek ebru sanatıyla tanıştılar.

Tarihi Zahire Pazarını, Arasta’yı gezen sanatçılar şenliğin ikinci günü ise Belen Kahvesine geçtiler. Belen Kahvesi Sanat kafenin açılışını Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Uluslararası Suluboya Derneği Başkanı Atanur Doğan ile birlikte yapan sanatçılar, burada 20 metre uzunluğunda Menteşe panoramalı sulu boya çalışması yaptılar.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Belen Kahvesinde yaptığı konuşmasında, “Sanat Yoluyla Barış Uluslararası Suluboya Şenliği çerçevesinde farklı ülkelerden, farklı kültürler ve farklı renkler Menteşe’de buluştu. Ne kadar farklı görünsek de sanatın ortak dilinde buluşup bir araya geldik. Sanatın en güzel yanı da bu zaten. Şenlikte Tarihi Belen Kahvesindeki Sanat Kafenin de açılışını gerçekleştirmiş olduk. Tarih, kültür ve sanat kenti Menteşe’de ayrıcalıklı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

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