Marmaris Belediyesi: "Sinpaş’a dinamitle patlama iznini biz vermedik"

Marmaris Belediyesi, İçmeler Kızılbük mevkiinde Sinpaş adlı firmanın devam eden inşaatında dinamitle patlatma izninin belediye tarafından verilmediğini açıkladı.

Sosyal medyada yayınlanan haberler üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğduğunu belirten Marmaris Belediyesi, inşaatta belediye tarafından dinamitle patlama izni verildiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İçmeler Kızılbük mevkii 2518 parselde 1985 yılında mevzii imar planı yapılmış, bu plan 2005 yılında onanan İçmeler Revizyon Uygulama İmar Planı içerisine dahil edilmiştir. Marmaris Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyonu Planı'nda da belirtildiği üzere ‘Emsal artışı olmaksızın onaylı imar planı bulunan alanlarda onaylı planlar geçerli olacaktır’ maddesine dayanarak ilgili plan ve kanunlar ile anayasal eşitlik ilkesi çerçevesinde 2518 parseldeki inşaat için Marmaris Belediye Başkanlığınca yapı ruhsatları düzenlenmiştir. Sosyal medyada yayınlanan ve haberlere de konu olan ‘dinamitle patlatma’ işlemi için ise firmaya 17 Şubat 2022 tarihinde Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. Müdürlük tarafından ilgili firmanın başvurusu üzerine ‘incelenmiş ve uygun bulunmuştur’ belgesi düzenlenmiştir” denildi.

Bahse konu inşaatla ilgili başlatılan hukuki süreçlerin Marmaris Belediye Başkanlığınca takip edildiği belirtilen açıklamada, “Yargı kararlarına göre de gerekli işlemler tesis edilmektedir. Ancak kamuoyunda bilinçli veya bilinçsiz olarak yapılan yanlış bilgilendirmeler nedeniyle belediyemiz yasal olarak yapmak zorunda olduğu işlemler için ve de izin verme yetkisi olmadığı halde izin verdiği iddia edilen işlemler nedeniyle suçlanarak, suçsuz yere töhmet altında bırakılmaktadır. Marmaris Belediyesi olarak herkese aynı mesafede ve anayasanın eşitlik ilkesi çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

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