Köyceğiz’de kaçak yapılar yıkılıyor

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, imara aykırı inşa edildiği tespit edilen 541 yapının yıkımına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tespitiyle, Muğla'nın dünyaca ünlü bölgelerinde kaçak yapı denetimi yapıldı, usulsüz yapılar tek tek belirlendi. Denetimler esnasında tespit edilen kaçak yapıların ise yıkım kararı çıkartıldı. Bu karara istinaden Köyceğiz ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde tespit edilen 541 tane kaçak yapının yıkımına da ilçe belediyesi iş makineleri tarafından başlandı.

Ekiplerin bölgedeki denetim ve yıkımlarına, çalışma planı çerçevesinde devam edeceği belirtiliyor.

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