Meteoroloji’den ‘sıcak’ uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla bölgesinde önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarında 412 derece dolayında artış yaşanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının artarak, bölgemiz genelinde hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek hava sıcaklığının Muğla’da 3036 derece civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.

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