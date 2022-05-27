Geriatri ve Jeotermal Kaynaklar sempozyumu başladı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Türk Geriatri Vakfı tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek 4’üncü Geriatri ve Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde 3 gün sürecek 4’üncü Getiatri ve Jeotermal Kaynaklar sempozyumu başladı. Sempozyumda Geriatri Bilim Dalı ile ilgili tebliğlerin yanı sıra jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların sağlık açısından kullanımı, bölgenin termal su kaynaklarının özellikleri ve bölgenin sağlık turizmi açısından potansiyelleri ele alınacak.

Sempozyumun açılışına Muğla Vali Yardımcısı M. Suphi Olcay, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Türk Geriatri Vakfı Başkanı Murat Şengül katıldı. Sempozyumda, Jeotermal Kaynaklar ve doğal mineralli suların sağlık açısından kullanımı, bölgenin termal su kaynakları ve suların özellikleri, bölgenin sağlık turizm potansiyelini artırmak için yapılacak çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ile koordineli yabancı hasta bakıcı ya da refakatçilerin sertifika programına dahil edilmesi ve takibinin yapılması gibi konular ele alınacak.

Sempozyumun açılışında konuşan Türk Geriatri Vakfı Başkanı Murat Şengül, ülkemizdeki yaşlıların bakımları için kurslar verdiklerini belitti. Şengül, “Şu anda ülkemizde bulunan 836 huzur ve bakımevindeki personelin eğitimlerini vererek sürekli güncelliyoruz. Bu tesislerin bir standardı olması için akreditasyonlar yapıyoruz. Bunun yanında sosyal hizmet çalışmalarımız var. İhtiyacı olan yaşlılarımıza huzurevi ve yaşlı bakım evlerinde kalan yaşlılarımıza hijyen, yürüteç gibi yardımlarda bulunuyoruz. Ayrımcılıkla mücadelede mülteciler konusunda yaşlılara yönelik. Yine işitme ve görme engelliler ile de yaşlandıklarında çalışmalarımız var” dedi.

Dünyanın yaşlandığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, yaşlılar ile ilgili Üniversite olarak üzerlerine düşen çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı. Rektör Çiçek, “Biz bu konuda Üniversite olarak birçok adımlar atıyoruz. Fethiye’de, Köyceğiz’de ve Marmaris’te yaşlı bakımı ile ilgili üç programımız var. Seydikemer ve Menteşe’de de sosyal hizmet programlarımız var. Eğitilmiş mezunlarımızı biz sahaya gönderiyoruz. Yaşlılarımızın rehabilitasyonu, bakımı çok hassas bir süreç. Bunun bilimsel metotlarla yapılması lazım” dedi.

Muğla Vali Yardımcısı M. Suphi Olcay, yaşlılık konusunda insanların sağlıklı yaşlanması konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini, bu konuda başta yöneticiler olarak kendilerinin ve yerel yöneticilerin daha fazla emek ve daha fazla kaynak sağlayarak bunu başarabileceklerini açıkladı.

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