Milas Beçin Ortaokulu kültürel mirasa sahip çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde Beçin Ortaokulu öğrencilerinin Koca Nine ve Tilki Masalı gösterisi beğenildi.



Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 17 Ekim 2003 tarihinde “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”ni kabul etmesi ve Türkiye’nin de 27 Mart 2006 tarihinde sözleşmeye taraf olması ile başlayan sürece Milas okulları da katkı sağlıyor. Kültürel çeşitliliği zenginleştiren sözlü olarak nesilden nesile aktarılan kültürel mirasa Beçin Ortaokulu sahip çıktı. Okul Öncesi Öğretmeni Kader Duman rehberliğinde 6A ve 6B sınıfı öğrencilerinin katılımıyla hazırlanan, Anadolu Masalları arasında yer alan “Koca Nine ve Tilki” masalı velilerin beğenisine sunuldu.

Somut olmayan kültürel miraslar olan destanlar, efsaneler, halk hikayeleri, atasözleri, masallar ve fıkraların taşıdığı değerleri öğrencilere aktarmayı amaçladıklarını belirten Kader Duman, “Okul idaremiz ile birlikte bu güzellikleri en keyifli, en akılda kalıcı haliyle öğrencilerimize aktarmak istedik. Hazırlık aşamasında hepimiz çok eğlendik, büyük keyif aldık. Gösterimizi izleyenlerin de bizler kadar keyif aldıklarını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de farklı masallarla velilerimizi buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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