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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas'ta öğrenciler topladıkları atık pilleri teslim etti

İHA

Milas'ta öğrenciler topladıkları atık pilleri teslim etti

Milas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 20212022 EğitimÖğretim yılı boyunca topladığı atık pilleri TEMA Vakfı Muğla Milas ilçe sorumluluğuna teslim etti.

Toprağa, yer altı sularına zararları sık sık dile getirilen atık pillerin oluşturduğu kirliliğin önüne geçmek, öğrencilerde çevre bilincini oluşturmak amacıyla eğitim öğretim yılı boyunca biriktirdikleri atık pilleri Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (TEMA) Milas ilçe sorumluluğuna teslim eden Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri çevreyi korumak adına önemli bir davranışta bulundu.

Öğrencilerin pil toplama kampanyasına gönüllü olarak katılmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Öcal Kavukoğlu, “Atık pillerin yerinin çöp olmadığını biliyoruz, bu bilgiyi sık sık öğrencilerimizle de paylaşıyoruz. Onlar öğrendiklerine karşı kayıtsız kalmadı ve okul süresince ellerine geçen tüm atık pilleri topladı. Onlara bu güzel davranışlarından ötürü kutluyorum” diye konuştu.

Öğrencilerin yıl boyunca topladığı pilleri okuldan teslim alan TEMA Vakfı Muğla Milas İlçe Sorumlusu Mehmet Nergiz ise, çevre bilincini aşılamak ve farkındalık oluşturmak adına yapılan çalışmalardan dolayı okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti. İçerisindeki kimyasallar nedeniyle toprağın verimini düşüren, yeraltı sularını kirleten atık pilleri toplayan öğrencilerin çevre adına önemli bir girişimde bulunduklarını da belirten Nergiz, “Okullarımız çevre sorumluluğunun aşılamasında önemli bir role sahip. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz okul idaresinin de desteğiyle örnek bir davranışta bulundular. Umarız bu çalışmalar yayılarak devam eder” dedi.

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