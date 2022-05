Bisiklet yarışı Marmaris’ten start aldı

Hem yarış hem tatil konseptli Türkiye’nin ilk bisiklet yarışı olma özelliğini taşıyan Uluslararası Santini Queens Of The Aegean Boostrace Marmaris’ten start verdi.

Boost Sport tarafından gerçekleştirilen yarış, sabah 07.00 Marmaris Atatürk meydanından başladı. 13 ülke ve 300 sporcunun pedal bastığı yarışta Marmaris’in destansı tırmanışlarında devam edip Gökova üzerinden Akyaka’da sona erecek. İki parkur olan yarışta sporcular 80 km’lik kısa veya 145 km’lik uzun parkuru tamamlayacaklar. Kısa parkura katılanlar 80 km'lik kısa parkurun sadece 8,5 km’si olan Kıran Tırmanışı etabında yarışacaklar. Uzun parkura katılanlar ise önce 10 km’lik Sarnıç ve 8,5 km’lik Kıran tırmanışında yarışacak.

Santini Queens of The Aegean bisiklet yarışında; ödül töreni denizin ortasına kurulmuş ve ilk defa bisiklet yarışına özel tasarlanmış bir podyumda gerçekleşecek.

