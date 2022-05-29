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Bodrum Çamlık MTB Cup Bisiklet Yarışı 2'nci kez yapıldı

DHA

Bodrum Çamlık MTB Cup Bisiklet Yarışı 2'nci kez yapıldı


BODRUM, (DHA)BODRUM Belediyesi ve Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü tarafından, Muğla Valiliği, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu destekleriyle organize edilen, "Bodrum Bike Fest" kapsamındaki Uluslararası Bodrum Çamlık MTB Cup Bisiklet Yarışı'nın ikincisi Çamlık Mevkisi'nde gerçekleştirildi. Avrupa Hareketlilik Haftası ile başlayan ve gelenek haline gelen etkinliğe 9 ülkeden 70'in üzerinde sporcu katıldı. Zorlu bir parkurda heyecan dolu bir mücadele veren bisikletçiler, yarışın ardından düzenlenen kupa töreninde madalya ve kupalarını aldılar.
Kupa töreninde konuşma yapan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Van'da gerçekleştirilen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nda bulunması sebebiyle etkinliğe katılamadığını, Başkan Aras'ın selamlarını ve sevgilerini ilettiği konuşmasında Bodrum Belediyesi olarak, Bodrum turizmine katkı sağlayacak her türlü etkinliği desteklediklerini belirtti. Konuşmanın ardından dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2022-05-29 13:09:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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