Fethiye’deki 'Müsilaj' operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) mafya tipi organize suç örgütlerine karşı 16 ilde düzenlenen "Müsilaj" adı verilen operasyon çerçevesinde Muğla’nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden, 3'ü tutuklandı.



Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce, bir çok adrese eş zamanlı düzenlenen "Müsilaj Operasyonu"nda 14 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 7 tabanca, 250 fişek ile 2 av tüfeği, ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen 14 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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