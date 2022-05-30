Muğla’da sağlık turizmi yatırımları arttı Muğla’da son 1 yıl içinde akredite sağlık tesisi ve seyahat acentası sayısı toplamda yüzde 72 artış göstererek 22’den 38’e ulaştığı açıklandı.

Muğla’da sağlık turizmi potansiyelinin arttırılarak Muğla’nın turizm portföyüne kitlesel ve organize biçimde sağlık turisti kazandırılması, sağlık turizmi yetki belgesine sahip olan kuruluş sayısının arttırılması için Valilik, Üniversite, İl Sağlık müdürlüğü, Turizm İl Müdürlüğü ve özel sektör çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla’nın sağlık turizminde küresel bir marka şehir olması vizyonu ile Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, sağlık turizmi yatırımları hakkında toplantı yapıldı. Toplantıya Üniversite, Sağlık, Turizm, Teknopark ve MUTSO başkan ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda Valilik Proje Koordinatörü Dr. Ahmet Esen ve Dr. Çiğdem Demirci tarafından son bir yılda ilimizde sağlık turizmi çerçevesinde yapılan paydaş toplantıları ve faaliyetler hakkında sunum yapıldı. Sunumda geleneksel turizm gelirleriyle karşılaştırıldığında sağlık turizminde kişi başı yapılan harcamaların 2019 yılında 5 bin Doları aştığı bu yönüyle dahi katkısının büyük olduğu ifade edildi.

Sağlık turizmi konusunda son bir yılda, Muğla’nın sağlık turizmi envanteri çıkarıldı. Literatür araştırması sonucu akademik çalışmalar derlenerek arşiv oluşturuldu. Son 1 yıl içinde akredite sağlık tesisi ve seyahat acentası sayısı toplamda yüzde 72 artış göstererek 22’den 38’e ulaştığı açıklandı.

Üniversite bünyesinde Sağlık Turizmi Yüksek Lisans Programı açıldı. Hestourex uluslararası fuar çalışmaları koordine edildi. Tek Durak Hizmet Merkezi Kümelenme Projesi taslağı hazırlandı ve anahtar paydaşlar tarafından ilk onayı verildi. Fethiye ilçesinde Fethiye Turizm Konseyinde sağlık turizmi paydaşlarına sağlık turizmi farkındalık sunumu yapıldı.

Toplantıda yapılan istişareler sonucunda Muğla’nın sağlık turizmi potansiyelinin arttırılmasına, geliştirilmesine ve sektöre ArGe ve inovasyon ile destek ve yön verecek çalışmalarının yapılacağı, uygulamalarının takip edileceği, projelerin koordine edileceği üniversite bünyesinde bir “Sağlık Turizmi Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmasına karar verildi. Muğla Sağlık turizmi Tek Durak Hizmet Merkezi Kümelenme Projesinin koordine edileceği hizmet yerine ilişkin alternatifler değerlendirildi. Ayrıca sağlık turizminin hizmet ihracatı konusu olması hasebiyle kurulmuş Hizmet İhracatçıları Birliği’ne Muğla ilgili işletmelerinin üye olması hususu vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.