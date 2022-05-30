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Yer sofrasındaki katliamın sanığı: Ben değil 15 yaşındaki kardeşim yaptı

DHA

Yer sofrasındaki katliamın sanığı: Ben değil 15 yaşındaki kardeşim yaptı


Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde amcası Adnan Buhuroğlu (58), kuzenleri Yasin (29) ve Tahsin (27) Buhuroğlu'nu evde yemek yedikleri sırada pencereden av tüfeği ile ateş ederek öldüren ve cinayetten sonra 'Olması gereken neyse onu yaptım, hoşça kalın' yazısı paylaşan tutuklu sanık Recep Buhuroğlu (28), ilk kez hakim karşısına çıktı. Buhuroğlu, amcası ve kuzenlerini kendisinin değil 15 yaşındaki kardeşi A.F.B.'nin öldürdüğünü ileri sürdü. Mahkeme heyeti A.F.B.'nin tutuklanmasına, Recep Buhuroğlu'nun ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Olay, 27 Kasım 2021'de saat 21.30 sıralarında Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Buhuroğlu, aralarında husumet olduğu ileri sürülen Adnan Buhuroğlu, oğulları Yasin ile Tahsin Buhuroğlu'na evde yemek yedikleri sırada pencereden av tüfeği ile ateş açıp kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde baba ile oğullarının yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının olay yeri incelemesinin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na morguna kaldırıldı. Recep Buhuroğlu, cinayetin hemen ardından mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki hikaye bölümünde, 'Buradan yazayım. Tanıdık, tanımadık kim varsa hakkınızı helal edin. Ben artık yokum, ulaşamazsanız yani bana. Olması gereken neyse onu yaptım, hoşça kalın' paylaşımını yaptı. Jandarma tarafından yakalanan Buhuroğlu, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
'CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞINI ÖĞRENDİM'
Recep Buhuroğlu, savcılıktaki ifadesinde amcası ile aralarında arazi anlaşmazlığı olduğunu belirterek, "Ancak bu aramızda husumete dönüşmemişti. Mahkeme süreci de bulunmuyordu. Birbirimize gidip geliyorduk. Bundan 4-5 gün önce kız kardeşimin Tahsin tarafından cinsel istismara uğradığını öğrendim. Babam ile savcılığa giderek şikayetçi olmuşlar. Tahsin'e husumet beslemeye başladım. Şikayetin olduğu akşam amcalarım Ramazan ile Yusuf'a 'Tahsin'e söyleyin köye gelmesin, gelirse öldürürüm' dedim. Annem korkarak evde bulunan tüfeği Ramazan amcamın evine bırakmış. Amcamdan tüfeği geri aldım" dedi.
Recep Buhuroğlu, Tahsin'i mahalleye gelmediği sürece öldürme niyeti olmadığını anlattığı ifadesini şöyle sürdürdü:
"Olay gecesi saat 19.30 sıralarında kahvehaneye oturmaya gittim. Yanıma tüfeği almadım. Saat 21.00 sıralarında eve dönerken, amcamların evinin önünden geçiyordum. Pencereden amcam ile oğulları Tahsin ve Yasin'in yer sofrasında yemek yediğini gördüm. Eve giderek annemden gizli tüfeği aldım. Kapıdan çıkarken annem beni gördü ve nereye gittiğimi sordu. Kendisine ava gideceğimi söyledim. Annemin Tahsinlerin evine gittiğimi anlamaması için ters yönden gittim. Annem içeri girdiğinde onların evine yöneldim. Evlerinin altında bulunan ahırdan balkon gibi olan yere duvarın üstünden atlayarak çıktım. Sonra pencereden Tahsin, amcam ve Yasin'i yer sofrasında otururken gördüm. Perde çekili değildi. Onlar beni görmedi. Yerde sofrada yemek yiyorlardı. Tahsin'in vücudunu hedef alarak bir el ateş ettim. Bunun üzerine Yasin ayağa kalkıp cama doğru geldiği sırada korkarak panikle hedef gözetmeden ateş etmeye başladım. Amcam ve Yasin'e de ateş ettim. En son Tahsin'in öldüğünden emin olmak için içeri girip kontrol ettim."
3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Recep Buhuroğlu hakkında, amcası ile 2 kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Buhuroğlu, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Buhuroğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tarafların yakınları ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Yoklama ile başlayan duruşmada söz verilen Buhuroğlu, amcası ve kuzenlerini kendisinin değil, 15 yaşındaki kardeşi A.F.B.'nin öldürdüğünü ile sürerek, "Kardeşim cinayetleri uzun zamandır kurguluyordu. Ailem için kendimi feda ederek suçu ben üstlendim" ifadesini kullandı.
Mahkeme başkanının, 'Bugüne kadar olayı çok ayrıntılı anlatmışsın. Şimdi ne değişti?' soruna, Buhuroğlu cevap vermedi.
Heyet, ağabeyinin kendisine yönelttiği suçlamaları kabul etmeyen A.F.B.'nin tutuklanmasına, Recep Buhuroğlu'nun ise tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. (DHA)FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN
2022-05-30 15:10:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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