Orman yangınlarına karşı caydırıcı devriye

Muğla'nın Milas ilçesi SelimiyeKazıklıbucakGürçamlarKıyıkışlacık yol güzergahında, belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde geceleyenlere 222,00 TL idari para cezası verileceği belirtildi.



Muğla İl düzeyinde oluşturulan Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu, yangın öncesi, yangın esnasında ve yangından sonra alınacak önlemlerin işleyişi hakkında alınan kararları yayınladı. Hazırlanan raporda; ülkemizde çıkan yangınların büyük bir bölümünün insanlarımızın ihmal ve kusurundan kaynaklanmakta olduğu belirtilirken “Orman içi ve kenarında yaşayan vatandaşlarımız yaz sezonu başlamadan önce orman yangınlarının önlenmesi konusunda Orman İşletme Müdürlükleri teknik elemanlarınca bilgilendirileceklerdir” denildi.



Son yıllarda çıkan orman yangınlarının bir kısmının Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlara ait çöplüklerde çıkan yangınların ormana sıçramasıyla meydana geldiği vurgulanan komisyon kararlarında “Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlar, çöplük ile devlet ormanı arasında, mineral toprağın açığa çıkarıldığı 30 metre genişliğinde şeridin oluşturulmasını sağlayacak ve muhtemel çöp yanması esnasında kurumlarca arazöz ve işçi bulundurularak yangın söndürülecektir” ifadesi de yer aldı.



Alınan bir diğer karara göre ise; yaz aylarında yangına çok hassas ormanlık sahalarda nisbi nemin düşük, hava sıcaklığının ve rüzgârın fazla olduğu günlerde kolluk kuvvetleri ile birlikte belirlenen güzergahlarda araçlarla devriye gezilecek. Arazöz ve su tankerlerinin yoldan geçmesine mani olacak şekilde araç parkına izin verilmeyecek. Caydırıcı devriye hizmetleri Temmuz, Ağustos aylarında daha yoğun olarak yapılacak. Devriye gezilecek yerler arasında Milas SelimiyeKazıklıbucakGürçamlarKıyıkışlacık yol güzergâhı da yer alırken, Orman İdaresince belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde geceleyenlere 222,00 TL idari para cezası verileceği belirtildi.

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