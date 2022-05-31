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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı.



Yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bindiği lastik bot, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edildi. Durdurulan lastik bottaki 6 göçmen yakalanarak Sahil Güvenlik botuna alındı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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