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Fethiyespor şampiyonluğu kutladı

DHA

Fethiyespor şampiyonluğu kutladı


MUĞLA, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ankara'daki Play-Off finalinde geçen hafta İçel İdmanyurdu'nu seri penaltılarla mağlup ederek 3 yılm sonra 2'nci Lig'e dönen Fethiyespor, şampiyonluğu kutladı. Lacivert-beyazlı ekibin şampiyonluk kutlamalarına Muğma Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün yanı sıra Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Sayan Özcan, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, teknik heyet, futbolcular ile binlerce Fethiyespor taraftarı katıldı. Takımın üstü açık otobüsle şampiyonluk turu atmasıyla başlayıp Beşkaza Meydanı'nda süren kutlamalar büyük coşkuya sahne oldu. 
Kutlama töreninde konuşan Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, önümüzdeki sezon hedeflerinin 1'inci Lig olduğunu belirtirken, "Şampiyonluğun en büyük mimarı siz taraftarlarımızsınız. Fethiye için, Fethiyespor için yapılacak daha çok şey var. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün destek vermeye devam edeceğini söyledi. Kendisine ayrıca teşekkür ederim" dedi.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise yaptığı konuşmada, "Zafer her zaman inananlarındır. Esat başkanım başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz, hocamız, futbolcularımız ve tüm şehir bu şampiyonluğa inanmıştı. Bizim hedefimiz birinci lig. Önümüzdeki zor süreçte bizlerle beraber olacağından hiç şüphemiz olmayan geminin kaptanı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gürün'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
OSMAN GÜRÜN: "YOLUMUZ AÇIK OLSUN"
Kutlama töreninde vatandaşlara seslenen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceklerini belirtirken, Fethiyespor'un şampiyonluğunu kutladı. Gürün, "Fethiyesporumuz 1933 yılında kurulmuş büyük bir takım. İnişleriyle çıkışlarıyla, 89 yıldır bu hikaye devam ediyor. Bu gün 3 sene önce kaybettiğimiz ikinci ligde tekrar yerimizi aldığımız için çok keyifli ve mutluyuz. Bu başarıda emeği olan, destek veren ve destek verecek olan kişi ve kurumlara çok teşekkür ediyorum. Yan yana, kol kola olup başaramayacağız hiçbir şey yok. Hep birlikte o hedefe doğru yürüyeceğiz. Yolumuz açık olsun, şampiyonluğumuz kutlu olsun" dedi. Konuşmaların ardından taraftarla birlikte şampiyonluk pastası kesildi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2022-05-31 12:23:30

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