Kaza sonrası kalbinin sıkışığını söyleyen genç hastaneye kaldırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Menteşe İlçesinde ehliyetini yeni alan genç sürücü, kaza sonrası panik atak geçirdiğini ve kalbinin sıkıştığını söylemesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Muğla'nın Menteşe İlçesi Recai Güreli Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre ara sokaktan bir aracın hızlı şekilde çıkması sonrası Muhammet K. S. isimli 18 yaşındaki genç, 48 DH 508 plakalı aracı ile yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza yapan genç, panik atak sonucu kalbinin sıkıştığını söylemesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ehliyetini yeni alan genç sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.