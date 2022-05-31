2 göçmen kaçakçısı yakalandı, 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 göçmen kaçakçısı yakalandı, 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

İHA

2 göçmen kaçakçısı yakalandı, 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler ile birlikte lastik bot içinde 2 Türk düzensiz göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaza sonrası kalbinin sıkışığını söyleyen genç hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kaza sonrası kalbinin sıkışığını söyleyen genç ...
Başkan Gürün, Fethiyespor’un şampiyonluk kutlamalarına katıldı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, şampiyon olarak önümüzdeki yıl TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Fethiyespor’un şampiyonluk kutlamalarına katıldı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün, Fethiyespor’un şampiyonluk ...
Muğla Büyükşehir Belediyesinin kredi notu yine AAA Uluslararası Kredi Değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan kredi değerlendirmesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Ulusal Uzun Vadeli Notunda’ AAA alarak zirvede yer aldı.
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir Belediyesinin kredi notu yine ...
Fethiyespor şampiyonluğu kutladı
YEREL HABERLER Fethiyespor şampiyonluğu kutladı
'Santini Queens Of The Aegean Boostrace' bisiklet yarışı Marmaris’te gerçekleşti
YEREL HABERLER 'Santini Queens Of The Aegean Boostrace' bisiklet ...
Milas'ta öğrenciler ürünlerini sergiledi
YEREL HABERLER Milas'ta öğrenciler ürünlerini sergiledi
Milas Veteriner Fakültesi öğrencisi kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER Milas Veteriner Fakültesi öğrencisi kalbine yenik ...
Köyceğizli minikler için "Kuran’a Geçiş Töreni" düzenlendi
YEREL HABERLER Köyceğizli minikler için "Kuran’a Geçiş Töreni" ...
6 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER 6 düzensiz göçmen yakalandı
Tekne motoru çalıyordu, yakalandı
YEREL HABERLER Tekne motoru çalıyordu, yakalandı
Muğla´da 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Muğla´da 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari ...
Alevler, Bodrum'da otluk ve makilik 2 dönüm alanı küle çevirdi
YEREL HABERLER Alevler, Bodrum'da otluk ve makilik 2 dönüm alanı ...
Bodrum’da otluk ve makilik alanda yangın Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Bodrum’da otluk ve makilik alanda yangın Yangın, ...
Marmaris’teki festivalde söyleşiler de yer alacak
YEREL HABERLER Marmaris’teki festivalde söyleşiler de yer alacak
AK Parti Muğla milletvekili Gökcan Çatalarık Mahallesi sakinleri ile buluştu Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, hazineye ait ve üzerinde evleri bulunan parsellerin uygun fiyatla hak sahiplerine satış işlemini başlattıklarını açıkladı.
YEREL HABERLER AK Parti Muğla milletvekili Gökcan Çatalarık ...
Orman yangınlarına karşı caydırıcı devriye
YEREL HABERLER Orman yangınlarına karşı caydırıcı devriye
Milas zeytinyağına İtalya’dan altın madalya
YEREL HABERLER Milas zeytinyağına İtalya’dan altın madalya
Köyceğiz’de yazar buluşmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Köyceğiz’de yazar buluşmaları devam ediyor
2 gemiyle 464 yolcu geldi
YEREL HABERLER 2 gemiyle 464 yolcu geldi
Adliyeden kaçan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Adliyeden kaçan şahıs yakalandı
Bodrum düğünlerindeki ağırlık töreni canlandırıldı Etkinliği çok sayıda yerli ve yabancı turist takip etti
YEREL HABERLER Bodrum düğünlerindeki ağırlık töreni ...
21 yıl kesinleşmiş hapis kararı vardı, JASAT yakaladı
YEREL HABERLER 21 yıl kesinleşmiş hapis kararı vardı, JASAT yakaladı
Adliye çıkışı kaçan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Adliye çıkışı kaçan hükümlü yakalandı
Yer sofrasındaki katliamın sanığı: Ben değil 15 yaşındaki kardeşim yaptı
YEREL HABERLER Yer sofrasındaki katliamın sanığı: Ben değil 15 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.