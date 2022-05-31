2 göçmen kaçakçısı yakalandı, 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Marmaris açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler ile birlikte lastik bot içinde 2 Türk düzensiz göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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