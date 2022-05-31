Bodrumspor yarın taraftarıyla buluşuyor

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Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde İzmir'de Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdıran Bodrumspor, yarın şampiyonluk kutlaması yapacak.

Yeşil-beyazlı ekip kupa sevincini taraftarıyla paylaşmak için sabırsızlanırken, kutlama programı da belli oldu. Bu kapsamda, yarın saat 21.30'da Bodrum Belediye Meydanı'nda görkemli bir kutlamaya hazırlanan Bodrumspor sevenleriyle bir araya gelecek. Kutlama programında şarkıcı Murat Dalkılıç sahne alacak.

DHA-Spor Türkiye-Muğla

2022-05-31 14:54:05



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