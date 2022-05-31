Köyceğizli öğrenci afiş yarışmasında üçüncü oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde MaviYeşil Okullar Projesi çerçevesinde düzenlenen afiş yarışmasında Defne Belinay Turan üçüncü oldu.



Köyceğiz Beyobası İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Defne Belinay Turan afiş yarışmasında üçüncü olma başarısını göstererek okuluna gurur yaşattı. Afişinde “Akıp giden geleceğimizin elinden tutun” diyen Defne Belinay Turan tasarruf bilincine dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. Muğla’da MaviYeşil Okullar Projesi çerçevesinde düzenlenen afiş yarışmasında üçüncü olan Defne Belinay Turan’ı okul arkadaşları, öğretmenler ve okul yönetimi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.