Köyceğizli öğrenci afiş yarışmasında üçüncü oldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde MaviYeşil Okullar Projesi çerçevesinde düzenlenen afiş yarışmasında Defne Belinay Turan üçüncü oldu.
Köyceğiz Beyobası İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Defne Belinay Turan afiş yarışmasında üçüncü olma başarısını göstererek okuluna gurur yaşattı. Afişinde “Akıp giden geleceğimizin elinden tutun” diyen Defne Belinay Turan tasarruf bilincine dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. Muğla’da MaviYeşil Okullar Projesi çerçevesinde düzenlenen afiş yarışmasında üçüncü olan Defne Belinay Turan’ı okul arkadaşları, öğretmenler ve okul yönetimi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.