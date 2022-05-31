Bodrumspor'un tarihi zafer kutlamasında Dalkılıç sahne alacak

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TFF 2. Lig Play Off’ta şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Bodrumspor, tarihi zaferi Murat Dalkılıç konseri ile kutlayacak.



TFF 2. Lig PlayOff finalinde Karacabey Belediyespor'u İzmir Alsancak’taki Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan maçta 30 mağlup ederek tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen Bodrumspor camiası, tarihi zaferi kutlamaya hazırlanıyor. Yeşil beyazlılar, 1 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceği kutlama, kortej yürüyüşü ile başlayacak. Belediye Meydanı’nda sonra erecek kortej sonrası saat 21.30’da ünlü sanatçı Murat Dalkılıç sahneye çıkacak.

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