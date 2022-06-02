Bodrum sokakları yeşil-beyaz oldu, taraftar tarihi zaferi coşkuyla kutladı



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde İzmir'de Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdıran Bodrumspor, taraftarıyla buluştu. Üstü açık takım otobüsüyle kentte şampiyonluk turu atan Bodrumspor daha sonra kent meydanında taraftarlarla bir araya gelerek şampiyonluk seremonisi gerçekleştirdi. Kutlamalarda sahne alan Murat Dalkılıç Bodrumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrumspor, TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde İzmir'de Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek tarihinde ilk kez 1'inci Ligde mücadele etmeye hak kazandı. Yeşil-beyazlı ekip taraftarıyla kupa ve şampiyonluk coşkusunu yaşamak için dün Gümbet Tesisleri'nde bir araya geldi. Üstü açık takım otobüsüyle kenti turlayan takıma taraftarlar, araçları ve motosikletleriyle eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren kortejde taraftarlar yeşil-beyaz meşale yakarak geceye renk kattı.

Coşkulu taraftar ellerindeki Bodrumspor bayraklarıyla tezahürat atarak takımına destek verdi. Kortej, Belediye Meydanı'nda son buldu. Futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler seremoniye çıkarak taraftarla bir araya geldi. Onursal Başkan Fikret Öztürk, Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras teknik ekip ve kulüp çalışanlarına madalya taktı. Seremonide her futbolcu kendi şarkılarıyla taraftarı selamlarken bazı futbolculara çocukları da eşlik etti. Tarihi ana tanıklık eden binlerce Bodrumsporlu taraftarlar o anları cep telefonu kamerasıyla çekerek ölümsüzleştirdi. Futbol takımı ve yöneticiler sahnede şampiyonluk kupasını kaldırarak tarihi anlar yaşadı. Kupa sevincini taraftarıyla paylaşan Bodrumsporlu futbolcular takımları 1'inci Lig'de de başarıyla temsil edeceklerini belirtti.

Coşkulu kutlama gece sanatçı Murat Dalkılıç konseriyle devam etti. Bodrumlular gecenin ilerleyen saatlerine kadar Dalkılıç'ın sevilen şarkılarına eşlik etti. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Takım otobüsüyle kortej

-Kortejden meşale detayları

-Kortejden kutlama detay

-Kutlamalardan detay

-Futbolcuların sahneye çıkmasından detay

-Kupanın kaldırılmasından detay

-Taraftarlardan detay

-Genel ve detay görüntü

02.06.2022 Haber Kodu : 220602004DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-06-02 10:34:23



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