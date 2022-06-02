İtfaiye ekipleri, yanan evi söndürmek ve içeride bulunan kedi yavrusunu kurtarmak için seferber oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın çıktı. Buzdolabından çıktığı belirtilen yangında itfaiye ekipleri hem yangını söndürmek hem de içeride mahsur kalan kedi yavrusunu kurtarmak için seferber oldu.

Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi üzerindeki bir evde buzdolabından yangın başladı. Buzdolabı motorundaki arıza yüzünden kaynaklandığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangının çıktığı eve sevk edildi. Yangına müdahale ederek söndüren ekipler, evdeki yavru kediyi de kurtardı.

Yavru kedi sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edilirken evde maddi hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.