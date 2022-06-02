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Muğla Emniyet’inden ‘Siber’ uyarı Teknolojinin kötü amaçlı kullanımın önüne geçilmesi ve güvenli internet kullanımı konusunda vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ‘SİBERAY’ sosyal medya hesaplarından faydalanmaları konusunda uyarıldı.

İHA

Muğla Emniyet’inden ‘Siber’ uyarı Teknolojinin kötü amaçlı kullanımın önüne geçilmesi ve güvenli internet kullanımı konusunda vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ‘SİBERAY’ sosyal medya hesaplarından faydalanmaları konusunda uyarıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü siber dolandırıcılık konusunda vatandaşları uyarırken, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ‘SİBERAY’ sosyal medya hesaplarından vatandaşların güvenli internet kullanımı ve topluma zarar veren ekran bağımlılığı konusunda uyarıcı bilgiler paylaşıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, çocuklar başta olmak üzere her yaş grubuna yönelik olarak güvenli internet kullanımı, bilinçli sosyal medya kullanımı ve çevrim içi dolandırıcılığa karşı bilinçlendirme, ekran bağımlılığını önleme, yasa dışı bahis ile mücadelede etkin rol alma faaliyetleri konusunda ‘SİBERAY’ projesini vatandaşların kullanımına açtı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ‘SİBERAY’ projesini tanıttı. Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu’nun da katıldığı ‘SİBERAY’ bilgilendirme toplantısında vatandaşların karşılaşabileceği sorunlar ile ilgili İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün çok iyi çalışmalar yürüttüğü açıklandı.
Amaç güvenli internet kullanımı
Siber dolandırıcılık ve güvenli internet kullanımı konusunda vatandaşların çok duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, “Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ‘SİBERAY’ sosyal medya hesaplarından uyarıcı bilgiler paylaşılıyor. Vatandaşlarımızın ‘SİBERAY’ sosyal medya hesaplarını mutlaka takip etmelerini istiyoruz. Amacımız yaşanabilecek olumsuzlukları olmadan önüne geçmek. Programın hedefi okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, yetişkinler, internet mobil kullanıcıları, Web, mobil ve sosyal medya mecraları ile hedef kitleye etkili ve hızlı ulaşmak, kurumsal yapı ve organizasyonlar. Projenin temel amaçlarından birisi de güvenli internet kullanıcılarına yol göstermek” dedi.
Sahte ve kopyalaya otel site uyarısı
Turizm sezonunda özellikle internet üzerinden otellere rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşlar uyarılırken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için internet üzerinden rezervasyon yaptırırken sahte sitelere dikkat etmeleri, ya acentalar üzerinden, ya da otellerin kendi sitelerinin olup olmadığını mutlaka kontrol etmeleri istendi.
Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde; Siber farkındalık, Web sayfası, Sosyal Medya, TRT Çocuk Çizgi Dizi, SİBERAY Canlı Yardım, SİBERAY Mobil Uygulaması, Resim, Slogan, Afiş Yarışması ve Instagram ve Facebook paylaşım yarışması etkinlikleri düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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